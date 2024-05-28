Aziz Yıldırım Ali Koç'un dokunulmazlığını açıkladı

Süper Lig’de sezonun Galatasaray şampiyonluğu ile sona ermesiyle gözler Fenerbahçe’de yaklaşan seçime çevrildi.

ÜYELERLE BİR ARAYA GELDİ

30-31 Mayıs’ta gerçekleşecek olan Olağan Genel Kurul öncesi Ali Koç ve Aziz Yıldırım her gün kongre üyeleri ile bir araya geliyor.

İkili projelerini anlatmaktan çok birbirleri hakkında sert sözler ifade ederken Aziz Yıldırım’dan ilginç bir çıkış geldi.

RAKİBİNİ KORUDU

Galatasaray taraftarlarının şampiyonluk kutlamalarında Ali Koç hakkında ettiği küfürlere değinen Aziz Yıldırım rakibini korudu.

"BEDELİNİ KÖTÜ ÖDETİRİZ"

Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada, "Galatasaray camiası bizim başkanımıza küfürlü konuşuyorlar. Bunun bedelini kötü ödetiriz haberleri olsun” dedi.