Aziz Yıldırım başkan olsaydı transfer edeceği isimler belli oldu

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Aziz Yıldırım başkan olsaydı transfer edeceği isimler belli oldu

Yorumcu Serdar Ali Çelikler Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'ye başkan seçilseydi getireceği isimleri açıkladı

Fenerbahçe'nin Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Ali Koç ile başkanlık yarışına giren Aziz Yıldırım seçimi kaybetmişti.

LUKAKU VE İLKAY GÜNDOĞAN

Yorumcu Serdar Ali Çelikler Yıldırım'ın seçilseydi getireceği isimleri açıkladı. Çelikler "Aziz Yıldırım eğer başkan olsaydı Mourinho ile birlikte İlkay Gündoğan ve Romelu Lukaku yüzde yüz alınmıştı. Bu iki isim alınmıştı. Ayrıca sol bek olarak Belçikalı bir oyuncu vardı. Biz gelsek Ferdi Kadıoğlu'nu satmayız dediler. Aziz Yıldırım hocaya sormak lazım dedi sonra çalışmadan bir şey diyemeyiz dedi." ifadelerini kullandı.

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