Aziz Yıldırım bıktı

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un televizyona çıkma talebini yine kabul etmedi.

Seçime günler kala Aziz Yıldırım çalışmalarını hızlandırdı.

Kongre üyeleriyle farklı bölgelerde buluşan Yıldırım Ali Koç'a göndermede bulundu.

Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'un ısrarla yaptığı canlı yayın teklinine olumsuz yanıt verdi.

Konuyla ilgili açıklama yayınlayan Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

Sayın Ali Koç, yıllardır benimle birlikte televizyona çıkma isteğini, tarafımdan pozitif bir cevap alamamasına rağmen ısrarla yinelemektedir.

Benim kendisiyle herhangi bir televizyon programına çıkma gibi bir planım bulunmamaktadır.

Muhatabımız, başkan adaylığım için eşsiz desteklerini tarafıma ileten, camiamızın çok değerli kulüp üyeleridir. Sayın Ali Koç'un bu konudaki ısrarı anlamsızdır; zira kendileriyle zaten 8-9 Haziran'daki Olağan Seçimli Kongre'de bir araya geleceğiz.

Bu vesileyle, tüm kulüp üyelerimizi kongreye davet ediyor, Güçlü Fenerbahçe için, Şampiyonluklar İçin, Çocuklar İçin, oylarınızı bekliyorum.