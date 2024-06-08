Aziz Yıldırım bıraktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Aziz Yıldırım bıraktı

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, kulübün gerçekleştirdiği kongreyi terketti. Aziz Yıldırım, yarın oy atmak için geleceğini açıkladı.

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Erol Bilecik'in konuştuğu sırada kürsüye indi.

Kongreyi yöneten Vefa Küçük, bir süre sonra kürsüde konuşma yapan Aziz Yıldırım'a "Sayın Aziz Yıldırım benden söz almadan konuşamazsınız" dedi.

Bunun üzerine Aziz Yıldırım, "Ben söz alırım. Sen seçilmeden oraya oturdun." şeklinde yanıt verdi.

Ali Koç ve Aziz Yıldırım bir süre kürsü önünde konuştu.

Ardından Vefa Küçük, "Kürsüye kadar geldiğine göre bir 30 saniye söz hakkı tanıyalım Aziz Yıldırım'a." dedi.

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STADYUMDAN AYRILDI
Aziz Yıldırım, "Yapılan seçim gayrı demokratik bir seçim oldu. Şimdi buradan gidiyorum. Yarın oy kullanmaya geleceğim. Bizim arkadaşlardan kalmak isteyen olursa kalabilir." ifadelerini kullanarak kongreyi terk etti.

Yıldırım stadyumdan ayrıldı.

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