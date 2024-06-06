Aziz Yıldırım depremi

Fenerbahçe'de hafta sonu yapılacak olağan genel kurul öncesi başkan adayı Aziz Yıldırım, çalışmalarını sürdürüyor.
Aziz Yıldırım Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı ve İMMİB Koordinatör Başkanı Burak Yakın ile Kapalıçarşı'daydı.
Tarihi çarşıda adeta depreme neden olan Aziz Yıldırım'a halk büyük ilgi gösterdi.
Tezahüratlar ve meşalelerle karşılanan Yıldırım, izdihama yol açtı.
Kalabalık nedeniyle yürümekte bile güçlük çeken Aziz Yıldırım için çok sayıda taraftar sevgi gösterisinde bulundu.
Fenerbahçe'nin hafta sonu yapılacak kongresinde Ali Koç'la Aziz Yıldırım yarışacak.
Kongrenin kazananı pazar akşamı belli olacak.
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