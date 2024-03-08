Aziz Yıldırım derbi kararını verdi. Fenerbahçe taraftarı çıldırdı

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Aziz Yıldırım derbi kararını verdi. Fenerbahçe taraftarı çıldırdı
Trabzonspor Fenerbahçe maçı öncesi flaş bir karar alındı.

Trendyol Süper Lig’in 30. Haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak.

17 Mart Pazar günü saat 20.30’da Papara Park’ta oynanacak derbi öncesi Trabzon İl Güvenlik Kurulu tarafından flaş bir karar alındı.

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Kritik maç öncesi toplanan İl Güvenlik Kurulu Trabzon Valisi Aziz Yıldırım’ın onayıyla Fenerbahçeli taraftarlara deplasman yasağı getirdi.

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A grubu riskli müsabaka kategorisinde değerlendiren İl Güvenlik Kurulu’nun bu kararı sebebiyle Fenerbahçe Trabsonspor karşısında taraftarının desteğinden mahrum kalacak.

Aziz Yıldırım’ın kararına sinirlenen Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyadan tepki gösterdi.

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