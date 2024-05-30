Aziz Yıldırım dev Alman şirketi ile anlaştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Aziz Yıldırım dev Alman şirketi ile anlaştı

Aziz Yıldırım'ın stat projesinin detayları ortaya çıktı.

Trendyol Süper Lig’in sona ermesi ile birlikte tüm gözler yaklaşan seçimlere çevrildi.

Yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 8-9 Haziran’a ertelenen seçimlerde Ali Koç ve Aziz Yıldırım kozlarını paylaşacak.

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2018’in rövanşı olacak olan Olağan Genel Kurul öncesi taraflar son kozlarını oynarken Aziz Yıldırım’dan sürpriz bir vaat geldi.

Yıldırım yaptığı kongre üyeleri ile yaptığı toplantıda Şükrü Saraçoğlu Stadı’nı yenileyeceğini ve kapasitesini arttıracağını söyledi.

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Aziz Yıldırım’ın bu vaadi heyecan yaratırken detaylar da belli oldu.

Şükrü Saraçoğlu Stadı projesini Alman Hightex firmasının gerçekleştireceği ortaya çıktı.

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Aziz Yıldırım bu dev proje ile akustiği iyileştirmeyi ve stadı 60 kişilik bir kapasiteye çıkarmayı hedefliyor.

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