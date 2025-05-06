Aziz Yıldırım Fenerbahçe için kararını verdi! Başkan adayı olmak içi tek şartı var

Fenerbahçe'de alınan 1-0'lık Beşiktaş mağlubiyetinin ardından başkan Ali Koç'un geleceği ciddi şekilde tartışılmaya başlandı. Bu gelişmenin ardından birçok taraftar ve camianın önemli ismi Aziz Yıldırım'ı yeniden başkan adayı olmaya davet etti. Yıldırım, bu konu hakkında henüz bir açıklama yapmazken sürpriz bir iddia gündeme geldi.

AZİZ YILDIRIM'IN ADAYLIK İÇİN ŞARTI VAR!

Kulislerde dolaşan iddialara göre; Aziz Yıldırım, çoklu bir seçime girmeme kararı aldı. Deneyimli başkanın, Ali Koç'un görevi bırakması halinde ve aynı zamanda genel kurul üyeleri kendisini aday gösterirse tek aday olarak seçime girecek. Öte yandan Aziz Yıldırım'ın sadece tek bir dönemlik başkanlık koltuğuna oturmak istediği kaydedildi.