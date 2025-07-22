Aziz Yıldırım "Fenerbahçe'yi çok kötü günler bekliyor"

Aziz Yıldırım Fenerbahçe hakkında açıklamalarda bulunurken Ali Koç hakkında da konuştu.

Yıldırım "Fenerbahçe'yi çok kötü günler bekliyor. Kimse umursamıyor. Dün bir yerde yemekteydim. Tamer Yelkovan'ın akrabası ufak kızı gördük. Sorduk, sınıfında iki tane Beşiktaşlı, geri kalan hepsi Galatasaraylıymış. Hepinize söylüyorum bunu. Benim dediğimi iyi anlayın!

Burada benim olmam ya da olmamam ayrı bir konu. Ali Koç veya oradaki başkan kimse başkanlıktan ayrıldığı anda sen ne yapacaksın? Sen, 'Ben başkan olmaya adayım, ben yönetim kuruluna girmeye adayım' diyeceksin."