Aziz Yıldırım Galatasaray hayalini açıkladı

Galatasaray derbisiyle ilgili düşüncelerini açıklayan ve şampiyonluk iddiasında bulunan Aziz Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray'ı kendi evinde yeneceğimize ve şampiyon olacağımıza inanıyorum.

Takımın şu anki performansını sürdürmesi halinde bu mümkün.

Fenerbahçe tarafından düzenenlenen yemeğe katılmayacağını da ifade eden Yıldırım, "Toplantılara katılmayacağımı belirtmek istiyorum. Ankara'da işlerim var ve eski yöneticilerin davet edildiği yemeğe de katılmayacağım. Benimle birlikte davet edilen diğer arkadaşlar da katılmayacak" dedi.

Aziz Yıldırım şöyle devam etti: Fenerbahçe başkanının şampiyonluk mücadelesinde kimlerin engel olduğunu merak ediyorum. Biz daha önce 'FETÖ' ile mücadele ettiğimizi ve bu konuda tüm camialarla birlikte hareket ettiğimizi açıkça ifade ettik.