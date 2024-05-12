Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik’in geçmişte Galatasaray hakkında attığı tweetler Fenerbahçe gündemine bomba gibi düştü.

"ALİ SAMİ YEN ŞUA AN BAYRAM HAVASINDA"

2012 yılında "Galatasaray müthiş odaklanmış bir şekilde oynuyor. Seyirci coşkusu da çok iyi. Kısaca Ali Sami Yen şu an bayram havasında" sözleri ile paylaşım yapan Erol Bilecik’in Galatasaraylı olduğu iddia edilmiş ve bunun üzerine Fenerbahçe camiası ayağa kalkmıştı.

İDDİALARI YALANLADI

Söz konusu tepkiler üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama paylaşan Erol Bilecik konu ile ilgili, "Dün gece başlayan, geçmişte attığım bazı tweetlerle ilgili olarak paylaşılan ve Fenerbahçeliliğimin sorgulandığı tepkileri çok üzülerek gözlemledim. Türk spor ikliminde en çok ihtiyaç duyulan kötülükten uzak saygılı bir yaklaşım, rekabette dürüstlük, her koşulda temiz bir dil ve nezaket dolu bir üslup kullanmak, 62 yıllık Fenerbahçeli Erol Bilecik olarak benim hayat görüşüm olmuştur. Mensubu olmaktan gurur duyduğum değerli camiama saygıyla ifade ederim" dedi.

Erol Bilecik’in hangi takımlı olduğuna dair tartışmalar devam ederken Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım’ın 2 sene öncesinde yaptığı bir açıklama yeniden gündem oldu.

"GALATASARAY'DAN DÖNMELER"

O dönem yaptığı açıklamada Ali Koç’u ve yönetimini sert bir dille eleştiren Aziz Yıldırım "Yanındakiler konuşuyor kulüpte, Galatasaray'dan dönmeler... Hepsini duman ederim, haberleri olsun" demişti.

"AZİZ YILDIRIM HAKLI ÇIKTI"

Sosyal medyada konu ile ilgili pek çok gönderi paylaşan sarı-lacivertli taraftarlar “Aziz Yıldırım haklı çıktı” yorumunda bulundu.