Aziz Yıldırım her an adaylığını açıklayabilir! İşte toplanan imza sayısında son rakam...

Düzenleme: Kaynak: Sabah
Aziz Yıldırım her an adaylığını açıklayabilir! İşte toplanan imza sayısında son rakam...

Fenerbahçe'de taraftarların başkanlığa aday olması yönünde tezahüratlar ve çağrı yaptığı eski başkan Aziz Yıldırım, toplanan imza sayısı için şart koşmuştu. Yıldırım'ın istediği imza rakamına yaklaşıldığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım'ın adaylık şartını açıklamasının ardından kongre üyelerinin verdiği imza sayısında büyük bir sıçrama olduğu öne sürüldü. Hatırlanacağı üzere Aziz Yıldırım geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada adaylık şartı olarak, Ali Koç'un seçildiği 16 bin 464 oydan 1 fazlasını talep etmişti.

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AZİZ YILDIRIM'IN İSTEDİĞİ İMZA SAYISINA ULAŞILMASI AN MESELESİ!

Sabah'ta yer alan habere göre; Aziz Yıldırım'ın bu şartının ardından kongre üyelerinin topladığı toplam imza sayısı 12 bini aştı. Ali Koç daha önce yaptığı açıklamada eylül ayında olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldıklarını açıklamıştı.

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