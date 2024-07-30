Aziz Yıldırım ifadeye çağrıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aziz Yıldırım ifadeye çağrıldı

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından ve son yapılan seçime başkan adayı olan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Yöneticisi Acun Ilıcalı'nın şikayeti üzerine bugün 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi.

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, yaptığı bir açıklamadaki ifadeleri gerekçesiyle Acun Ilıcalı'nın şikayeti üzerine 'şüpheli' sıfatıyla Savcılığa ifade verdi.

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Haziran 2024 tarihinde yaptığı bir açıklamadaki ifadeleri gerekçesiyle Acun Ilıcalı'nın şikayeti üzerine ifade vermek üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.

Burada 'şüpheli' sıfatıyla Savcılığa ifade veren Yıldırım, ifade işlemlerinin ardından bir açıklama yapmadan adliyeden ayrıldı.

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