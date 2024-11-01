Aziz Yıldırım ile Ali Koç ile birlikte maç izledi

Kaynak: NTVSpor
Aziz Yıldırım ile Ali Koç ile birlikte maç izledi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, EuroLeague'deki Partizan maçını Aziz Yıldırım ile izledi.

Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague'de Partizan'a karşı oynadığı mücadeleyi Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım birlikte takip etti.

Tribünlerin kendisine tezahüratı sonrası Aziz Yıldırım duygusal anlar yaşadı.


Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Partizan'ı konuk etti. Karşılaşmayı Ali Koç ile birlikte takip eden Aziz Yıldırım, tribünlerin tezahüratı ve kendisi adına yapılan anons sonrası gözyaşlarını tutamadı.

ALİ KOÇ, AZİZ YILDIRIM'I AYAKTA ALKIŞLADI

Fenerbahçe taraftarlarının kendi adına ve "Darağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe" tezahüratını yapması sonrası Aziz Yıldırım duygusal anlar yaşadı. Salonda 72. yaş günü için kutlama anonsu yapılan Aziz Yıldırım'ın eliyle gözyaşını sildiği görüldü. Anonsun ardından Ali Koç ile birlikte tüm taraftarlar ayağa kalkarak Aziz Yıldırım'ı alkışladı.

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