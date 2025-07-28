Aziz Yıldırım ile Ali Koç loca sorununu çözdü

Fenerbahçe'de hafta sonu yapılan Divan Kurulu toplantısında Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasındaki loca konuşması gündem olmuştu. Aziz Yıldırım kulüpten loca almak istediğini ancak kendisine loca verilmediğini belirterek sitemde bulunmuştu. Bunun üzerinde Ali Koç ise Yıldırım'a kendi locasını verebileceğini söylemiş ve iki isim kürsüde birbirine sarılmıştı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendi locasını eski başkan Aziz Yıldırım'a devrettiği öğrenildi.

Locanın fiyatının 200 bin euro (yaklaşık 9.5 milyon TL) olduğu belirtildi.

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