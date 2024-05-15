Aziz Yıldırım kaç Galatasaray şampiyonluğu gördü?

Türkiye'de futbol deyince akan sular duruyor.

Başkanların ve yönetimlerin başarıları da futbolla ölçülüyor.

Diğer branşlar geri plana itiliyor.

Hele Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde.

Birbirlerine geçilirlerse geçilene göre kıyamet kopuyor.

Fenerbahçe Ali Koç döneminde belki de dünyanın en başarılı spor kulübü oldu.

Voleybolda, basketbolda yaşananlar ortada. Amatör branşlarda önüne geçebilen yok.

Maddi olarak kulüp sorunsuz.

Çoğu kulüp personeline bile maaş vermekte zorlanırken... Fenerbahçe'de aksamıyor bile.

Ali Koç'un şahsi gayretiyle oldu bu, kulübün internet sitesine girerseniz sponsorlarını da görürsünüz.

Şimdi Paris Olimpiyatları geliyor. Türkiye'yi temsil edecek sporcular arasında da en çok Fenerbahçeliler var. Hem de açık ara.

Ama futbol takımı rekor puan topladığı sezonda Galatasaray'dan geride ya... Vurun gitsin!

57 yaşındaki Ali Koç'u istemeyenlerin birleştiği isim ise 71 yaşındaki Aziz Yıldırım oldu.

Şimdi Ali Koç'u istifaya çağıranlar son senesinde Aziz Yıldırım'a da aynısı yapmışlardı ama...

Şimdi Yıldırım umut oldu.

Peki...

Ali Koç 6 yılda 2 kez Galatasaray şampiyonluğu gördü de Aziz Yıldırım 20 yılda kaç tane gördü?

Hatırlıyor musunuz?

Aziz Yıldırım için "En fazla Galatasaray başkanlığı görün başkan" eleştirileri yapıldığını unuttunuz mu?

Ben hatırlatayım.

Aziz Yıldırım 1998'de başkan seçildi. 20 yıl evet tam 20 yıl görevde kaldı. Bu sürede Galatasaray 10 kez lig şampiyonu oldu. Başkan seçildiğinde Fenerbahçe şampiyonluk sayısında öndeydi. Onun döneminin sonunda 2 şampiyonluk farkla geriye düştü. Galatasaray 2 şampiyonluk yıldızını o dönemde taktı.

20 yılda 6 lig şampiyonluğu gördü Aziz Yıldırım.

Onun başkanlığı sırasında Beşiktaş 4, Bursaspor da 1 kez şampiyonluğu kazandı.

Ali Koç'un 6 yılında ise Galatasaray 2 şampiyonluk kazandı.

Bundan sonra görevde kalırse ne olur; bilemem.

Ama başkanlıkta çıraklıktan ustalığa geçişinde gelecek sezonların tecrübe kazanması nedeniyle daha farklı olabileceğini tahmin edebilirim. Teknik direktörlüğe Mourinho'yu getirmek istemesinden belli bu.

Sonra Aziz Yıldırım da Mourinho'yu açıkladı; hatırlatayım bunu.

İkisinin de Fenerbahçeliliğine kimse bir şey diyemez.

Ama tarzları farklı. Yolları farklı.

Hangisini seçeceklerine Fenerbahçeli üyeler karar verecek.

Eğer amaç Fenerbahçe Kulübü'nün başarısıysa...

Adres belli.

Yok o değil de Galatasaray şampiyonluğu görmekse kıstas...

O da belli.