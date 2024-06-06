Aziz Yıldırım mahkemelik oldu

Fenerbahçe'de yapılacak olan başkanlık seçimi öncesi flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe mevcut başkanı ve başkan adayı Ali Koç'un yönetim listesinde olan Acun Ilıcalı, başkan adayı Aziz Yıldırım'a dava açtı.

TAZMİNAT DAVASI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Acun Ilıcalı, asılsız iddia ve hakaretleri için Aziz Yıldırım hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Ilıcalı, 10 milyon TL'lik tazminat davası açtı.

NE OLMUŞTU?

Aziz Yıldırım, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında Acun Ilıcalı ile ilgili, "Acun, kaşınıyor. Kaşınmasın. Çıkmış bu gece bir televizyon programında benim hakkımda konuşuyor. Mourinho ile Londra'da görüşmüşüm. Yanlış biliyor, Londra'da değil Roma'da görüştüm. Gerizekalı Acun. 2016 ya da 2017 yılında basketbol takımımız Beşiktaş'ı yenerek şampiyon olmuştu. O şampiyonluk eğlencesinde Acun da vardı.

İki tane Dominik varmış. İşte bu Dominik'te Fetöcülere pasaport ve oturma izni veriyormuş dediler. Kendisiyle konuştum ve yapma dedim. Yapmıyorum, etmiyorum dedi ama yapıyormuş. Öğrendik sonradan. Ayrıca Acun'un oraya kalkan özel uçakları da takip etsinler başka bir şey demiyorum. Adnan Oktar'a sadece 1 sene gittim diyor ama 9 sene gitmiş. Hakkında yazılan 3 bin 500 sayfalık fezlekeyi okudum" ifadelerini kullandı.