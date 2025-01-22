Aziz Yıldırım Mesut Özil'e 9 milyonluk araç hediye etti mi?

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Aziz Yıldırım Mesut Özil'e 9 milyonluk araç hediye etti mi?

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım sarı lacivertli formayı bir dönem giyen Mesut Özil'e 9 milyon TL'lik araç hediye ettiği konusunda açıklama yaptı.

Sarı lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mesut Özil'e aracını hediye ettiği iddia edilmişti. Yıldırım bu konu hakkında açıklama yaparak iddianın doğru olmadığını söyledi.

9 MİLYON TL HEDİYE İDDİALARINI YALANLADI

Yıldırım, Özil'e 9 milyon liralık araç hediye ettiği iddiasına şöyle yanıt verdi "Mesut Özil’i uzun süredir görmedim. Her türlü ahlaki değerden uzak, sadece daha fazla satmak saikiyle uydurulmuş bu tip haberlerle nereye hizmet etmektesiniz? Tümüyle gerçek dışı olan söz konusu haberle ilgili hukuki haklarımı kullanacağımı belirtir, kamuoyunun bu tip yalan haberlere itibar etmemesini rica ederim."

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