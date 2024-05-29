Aziz Yıldırım Mourinho'nun İstanbul'a geliş tarihini açıkladı. Anlaşmanın detaylarını verdi

Fenerbahçe'nin başkan adaylarından Aziz Yıldırım, seçilmeleri halinde teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getireceğini açıklamıştı. Aziz Yıldırım bugün Ankara'da katıldığı programda Portekizli çalıştırıcıyla yaptıklarını anlaşmanın detaylarını verdi, ne zaman İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Aziz Yıldırım, "Cumartesi günü Mourinho ile görüşeceğim. Bir problem yok ama eğer anlaşırsak, önümüzdeki hafta İstanbul'a getireceğim. Jose Mourinho imzayı attı, gelmeme durumu yok. Biz 3 yıllığına geliyoruz, 3 yıllığına hocamız da Mourinho'dur" ifadesini kullandı.

İşte Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından diğer başlıklar:

"Sayın başkan; 'Ben olduğum müddetçe Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar' dedi. Bunu söyledikten sonra Fenerbahçe'yi ne kadar severseniz sevin, ayrılmanız gerekirdi. Çünkü Fenerbahçe'ye zarar vereceksiniz."

"Fenerbahçe, siyaset üstüdür. Sadece Kadıköy'ün değil, Türkiye'nin takımıdır. Fenerbahçe üst kimliktir, hepimiz bu çatı altında kavga etmeden Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele ederiz. Biz, Fenerbahçe'de kimlik sorununun yaratılmaması için 'Fenerbahçe üst kimliktir' dedik. Biz Fenerbahçeliler kimsenin adamı değiliz, biz Fenerbahçeliyiz."

“Fenerbahçe bu ülkenin mihenk taşıdır. Hepimizin tek sevgisi vardır, o da vatandır. Bu vatana kimler hizmet ediyorsa onlara saygı göstereceğiz. Onlar da bize saygı gösterir. Bu vatanı oluşturan bir kurumda Fenerbahçe'dir.”

"Devleti ve hükümeti ayırmamız lazım. Mücadele edeceksek devletle değil, hükümetle etmeliyiz. Onlar da gelip geçicidir. 2011'de bize yapılan kumpas için manevi kayıplarımızı kimse geri veremez ama maddi kayıplarımızı devlet bize vermeye mecburdur."

"Stadyumu büyüteceğiz. Bu stadyum böyle olacak, 60 bin kapasite olacak. Kale arkaları 5'er bin kapasite artışına gidecek. Çatı 3 metre havaya kaldırılacak. Proje bu, inşallah 2 yıl içinde de tamamen bitireceğiz ama yapılırken maçlar oynanmaya devam edecek."

"Ali Koç diyor ki; ‘Benim Fenerbahçe’den alacağım yok'. Elimdeki kitapçıkta, açıklanan dosyada Ali Koç’un 1.5 milyar alacağı gözüküyor. Öyle 'Alacağım yok' demek falanı geçin. O zaman hibe edin o parayı!"

"Fenerbahçe şampiyon olacak, başka çıkışı yok! Önümüzde ne federasyon, ne hakemler, ne iç güç, ne dış güç kimse duramaz! Fenerbahçe büyük camiadır. Öyle hakemle, federasyonla kayıp yaşamayacağız inşallah."