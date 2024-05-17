Aziz Yıldırım neden aday oldu? Gerçek bambaşka çıktı. İşte kimselere söyleyemediği büyük sırrı

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Aziz Yıldırım neden aday oldu? Gerçek bambaşka çıktı. İşte kimselere söyleyemediği büyük sırrı
Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım'ın bu kararı neden aldığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'a karşı adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, bunu bir basın toplantısıyla da duyurmuştu.

Yıldırım aday olmasının nedeni de şöyle açıklamıştı:

"Kimseyle kavga etmeyeceğim dedim ama benimle kavga ederlerse ederim. Bizim derdimiz Fenerbahçe'nin şampiyon olması. Şampiyonluklar kulüpler, camiaları, güç olarak büyütüyor. 6 sene önce ben ayrılırken herkes 'Aziz Yıldırım gitti Türk futbolu kurtuldu' dediler. Maalesef bugün geldik 'Aziz Yıldırım gelsin Türk futbolunu kurtarsın' diyorlar. Fenerbahçe'nin hiçbir zaman para sorunu olmaz. Ben niye halka açtım bu kulübü? Yapardım binlerce kişiyi üye, ölene kadar başkan olurdum. '1 Milyon Üye' kampanyası başlattım. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük STK'larından biridir. Fenerbahçe'nin istemediği hiçbir şey olmaz. Ne zaman, birleştiği zaman. Birleşmezse Fenerbahçe'den de bir şey olmaz.

Neden aday oldum? Hiç niyetim yoktu. Keyfim yerinde. Ama Fenerbahçe'de bazı sıkıntılar var onları gördüm. Bir şeyler yapmamız lazım. Ne yapacağız? Biriniz aday olun, o şekilde yürüyelim dedim. Sen varken aday olmayız dediler. O yüzden mecbur kaldım. Çünkü 20 sene başkanlık yaptım. 6 sene lig şampiyonu olduk hem de zor günlerde. 20 sene idare ettik."

AZİZ YILDIRIM NEDEN ADAY OLDU? GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

Aziz Yıldırım'ın neden aday olduğunu sorusunun cevabı ise bambaşka çıktı.

Türk basınının duayeni Şansal Büyüka, bu nedeni ortaya çıkardı. İşte Büyüka'nın sözleri:

"Aziz Yıldırım'ın, adaylığını açıklamasında en büyük etkiyi büyük torunu yaptı. En çok vurguladığı konu 'Çocuklar' oldu. Aziz Yıldırım’ın büyük torunu, Fenerbahçeliyken Galatasaraylı olmuş. Buna çok üzülmüş. Fakat aday olunca, 'Dede, ben Fenerbahçe'ye döndüm' demiş. Bu konu önemli, yeni nesil çoğunlukla Galatasaraylı oluyor. Çocukları kaybediyorsun."

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