Aziz Yıldırım spor müdürü Mehmet Arslan'ı hırsız göndermesiyle yalanladı

Hürriyet gazetesi yazarı Mehmet Aslan, bugünkü köşe yazısında Aziz Yıldırım'ın tekrardan Fenerbahçe'ye başkan adayı olacağı yönündeki iddiaları besleyen bir yazı yazdı. Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ise bu yazıyı yalanlar nitelikte bir açıklama yaptı.

Aziz Yıldırım spor müdürü Mehmet Arslan'ı hırsız göndermesiyle yalanladı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'la ilgili ortaya atılan bir iddia gündem olmuştu.

Hürriyet gazetesi yazarı Mehmet Aslan, bugünkü yazısının bir bölümünde şunları belirtmişti:

"Geçtiğimiz sezon, “Seni taraftar ile göndereceğim” diyerek Ali Koç’a mesaj gönderen eski başkan Aziz Yıldırım çalışmalara başladı.

Yıldırım, çok ünlü 4 Fenerbahçeli işadamına mesaj gönderdi.

- Başkanlık için hazır mısınız? Hazırsanız çalışmaya başlayalım.

Bu 4 isimden henüz bir yanıt alabilmiş değil. Ama “Hayır” yanıtına karşın da ‘B planı hazır.’

Gerekirse kendisi aday olacak. Şimdiden eski arkadaşlarıyla biraraya geliyor. Bunlar dün itibariyle Fenerbahçe’nin gerçekleri."

Aziz Yıldırım, bu yazı üzerine bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Bugünkü Hürriyet Gazetesi’nde Mehmet Arslan imzasıyla yer alan, hakkımda bir çok asılsız iddiayı içeren, tümüyle dedikoduya dayalı haber yalandır.

Bugüne dek ne yaptıysam kapalı kapılar ardında değil açık açık yapan biri olarak, haberde yer alan hakkımdaki tüm iddialar sırasıyla gerçekdışıdır.

Kendisine “hırsız” diyenleri işten atamayanların, bu şekilde yalan haber yapmasına itibar etmeyiniz.

Aziz Yıldırım"

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