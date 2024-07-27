Aziz Yıldırım sürpriz yaptı. Herkes şaştı kaldı

Fenerbahçe'de temmuz ayı olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştiriliyor.

Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen toplantı, saat 10.30'da başladı.

AZİZ YILDIRIM SÜRPRİZİ

Toplantıya başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri katılırken, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım da katılarak sürpriz yaptı.

ALKIŞ KIYAMET KOPTU

Ali Koç ve Aziz Yıldırım, birbirlerine tokalaşarak selam verdi.

O anlarda salonda alkış sesleri yükseldi.

Toplantıdan öne çıkan konuşmalar:

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu: "Bugün aramızda önceki başkanımız sayın Aziz Yıldırım da bulunuyor, kendisine 'hoş geldiniz' diyorum. 8-9 Haziran 2024 tarihinde yapılan seçimli olağan genel kurulumuzda Sayın Başkanımız Ali Koç, üçüncü kez başkanlığa seçilmiştir. Kendisini tebrik ediyor, yarıştığımız tüm branşlarda kupalar ve madalyalar kazanılacağı bir dönem diliyorum. Önümüzdeki günler, özellikle futbolda saha dışında son derece zor olacağa benziyor."

"Seçimin ardından Sayın Ali Koç ve Sayın Aziz Yıldırım'ın verdiği tablo çok değerlidir. Başkanlarımızın bu mesajı bizim için belirleyicidir. Küskünlükler son bulmalı. Birlik ve beraberlik içinde Fenerbahçe çağını başlatmalıyız. Bir ve beraber olduğumuzda bizi durdurabilecek hiçbir güç yoktur."

"Yarıştığımız branşlarda finaller hep bizimdir. Değişen tek şey finalde karşımıza gelen rakiptir. Geçen sezon da tüm branşlarda elde edilen kupa ve madalyalardan ötürü emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Geçtiğimiz sezon futbolda çok arzuladığımız ve aynı zamanda hak ettiğimizi düşündüğümüz kupalar, herkesin malumu olan saha dışı sebeplerle elimizden alınmıştır. Bunlar sebeplerini çokça konuşacağız. Başkanımız Ali Koç, 'Futbolda Fenerbahçe çağı başlayacak' demiştir. Başkanımızın bu sözlerinin gerçekleşeceğine yürekten inanıyorum."