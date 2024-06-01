Aziz Yıldırım yerle bir etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Aziz Yıldırım yerle bir etti

Aziz Yıldırım, Galatasaray'ın Bankalar Birliği anlaşmasından çıkma hayallerini yıktı.

8-9 Haziran tarihleri arasında Fenerbahçe’de gerçekleşecek olan Olağan Genel Kurul’da Ali Koç ile kozlarını paylaşacak olan Aziz Yıldırım çalışmalarına devam ediyor.

Kıran kırana geçmesi beklenen seçim öncesi üyelerle toplantılar yapıp oylarına talip olan Aziz Yıldırım çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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GALATASARAY'IN HAYALLERİNİ YIKTI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in Florya projesinden kazanılacak parayla Bankalar Birliği anlaşmasından çıkma vaadini eleştiren Aziz Yıldırım bunun o kadar kolay olmadığını söyledi.

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"ANLAŞMADAN ÇIKMAK O KADAR DA KOLAY DEĞİL"

Fenerbahçe’nin emlak zengini olduğunu dile getiren Aziz Yıldırım açıklamasında, "Galatasaray’da bir Florya'yı yaptın, bitti gitti. O zaman Başkanlarının elleri boş kalacak. Fenerbahçe, gayrimenkul zengini bir kulüp. Ataşehir var, Gebze var, Topuk Yaylası var, Ankara İncek var, Kenan Evren var, ‘Daha birçok yerde arazimiz var. Üstelik onlar için Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak da o kadar kolay değil" dedi.

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