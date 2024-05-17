Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'u bile sevindirecek teklif

Kaynak: Haber Merkezi
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'u bile sevindirecek teklif
Aziz Yıldırım Ali Koç ile bir araya gelmeye hazır olduğunu söyledi.

Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım Cemile Sultan Korusunda kameralar karşısında konuştu.

"HİÇ KİMSE ÇIKMAYACAK MI"

Sadece 2 aday çıkmasına tepki gösteren Aziz Yıldırım, ''60 bin üye var. Hiç kimse çıkmayacak mı? Elini taşın altına koymayacak mı? İsterdik ki 5 tane ayrı başkan adayı çıksın. Fenerbahçe’de mal yaratan tek başkan benim. Hep borçtan bahsediliyor ama bıraktığım maddi kaynaktan bahsetmiyorlar'' dedi.

"KAFAMIZ TEK BİR ŞEYE ÇALIŞACAK"

Fenerbahçe’yi şampiyon yapacağını söyleyen Yıldırım, ''Son yıllarımda mahkemelerle uğraştık. Şimdi gelirsek kafamız tek bir şeye çalışacak: Fenerbahçe’yi şampiyon yapmaya'' sözlerini sarf etti.

"KAVGA ETMEYECEĞİM"

Kimseyle kavga etmeyeceğini aktaran Yıldırım, ''Spor kulüpleri devletle kavga edemez. Kimseyle kavga etmeyeceğim. Tek derdim 3 Temmuz sonra oluşan maddi hasarın tespit edilmeli. Masaya oturup konuşup anlaşmamız lazım. O zaman ne borç kalır ne de bir şey kalır'' dedi.

"BİR ARAYA GELİRİZ"

Ali Koç ile bir araya gelmeye açık olduğunu vurgulayan Aziz Yıldırım, ''Ali bey ile bir araya geliriz ama önemli olan fikirde anlaşmak. Ben sırf başkan olmak için gelmiyorum. 20 sene yaptım, bana ne katacak başkanlık. Beni anlayın. Ne yapacaksak gelin imece usulü hep birlikte yapalım'' ifadelerini kullandı.

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