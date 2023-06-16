Aziz Yıldırım'dan başkanlık açıklaması

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Ertem Şener'in yaptığı paylaşıma bomba bir cevap verdi.

Aziz Yıldırım'dan başkanlık açıklaması

Editör: Ufuk Cingöz

Ertem Şener, Aziz Yıldırım için, "Ali Koç olağanüstü kongre kararı alırsa, Aziz Yıldırım aday olacak." paylaşımı yapmıştı.

Fenerbahçe'nin eski Başkanı Aziz Yıldırım, bu paylaşıma bir cevap yayınladı.

Aziz Yıldırım'ın cevabı şu şekilde;
"Ertem Şener isimli şahıs, Twitter'dan "Özel" notuyla, Fenerbahçe Olağanüstü Kongre kararı alırsa şahsımın aday olacağı yönünde gerçek olmayan bir paylaşım yapmıştır.

Bugün yaptığım detaylı açıklamadan bir şey anlamadığı anlaşılan Ertem Şener'in bu iddiası yanlıştır. Ben bugünkü detaylı açıklamamı, mevcut Fenerbahçe Başkanı ve yönetiminin kalan 1 yılında daha rahat çalışabilmesi ve güvenoyu alarak yoluna devam etmesi için yaptım.

Olağanüstü kongre kararı alınması durumunda Fenerbahçe Başkanı ve yönetimi, üyelerin güvenlerini tazeleyerek yoluna daha rahat bir şekilde devam edecektir.

Yaptığım detaylı açıklamayı herkesin dikkatli okumasını rica ederim."

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