Aziz Yıldırım’dan canlı yayında bomba açıklamalar! Baron Ali Koç’un başkan olmasını istiyor

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Aziz Yıldırım’dan canlı yayında bomba açıklamalar! Baron Ali Koç’un başkan olmasını istiyor

Aziz Yıldırım’ın son katıldığı televizyon programında ilginç ‘Baron’ iddiası geldi.

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, hafta sonu gerçekleşecek seçim öncesi Ercan Taner’e özel röportaj verdi.

“BAZI HAKEMLER KAŞAR”

Bazı hakemlerin “Kaşar” olduğunu iddia eden Başkan Adayı Yıldırım, “Bazı hakemler yeteneksiz. Sahada olanları görmüyor. Görmek ayrı bir yetenek. Bazı hakemler 'kaşar' olmuş. Bazı şeyleri organize ediyorlar. 1999-2000 yıllarında İzmir çetesi vardı. Hakemlik babadan oğula olmalı. Akademi kurulmalı. Bunları eğitmek lazım. Okulda oturtup bırakmamak lazım. Yurt dışına gidip maç izlemeleri lazım. Hakemler zeki olmalı. Futboldan anlayanların hakem olması lazım” ifadelerini kullandı.

“LONDRA’DA BARONLAR TOPLANTI YAPTI”

Baronların kendisini değil Ali Koç’u başkan görmek istediğini ileri süren Yıldırım, “Baronlar dedim, arkasını araştırsınlar. Ben kim olduklarını biliyorum. İsmini ben de bilmiyorum da, toplanmışlar. Ama tahmin ediyorum. Toplanmışlar, Ali Koç kalsın Aziz Yıldırım gelmesin diye, Londra’da. 3 Temmuz'da memleket elden gidiyor dedim. Şimdi de Fenerbahçe elden gidiyor diyorum” diye konuştu.

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