Aziz Yıldırım'dan flaş açıklama: Bunlar gerçek değil

Fenerbahçe'de yeniden başkan adayı olan eski başkan Aziz Yıldırım, yönetim kurulu listesiyle ilgili açıklama yaptı.

Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medyada benim adıma bazı gerçek olmayan yönetim listeleri yayınlanarak dezenformasyon yaratılmaktadır.

Ben henüz bir yönetim veya kurul listesi hazırlamadım. 15 Mayıs Çarşamba günü yapacağım basın toplantısının ardından çalışmalara başlayacağım ve yönetimime / kurullara düşündüğüm isimlerle görüşeceğim.

Bu tip manipülatif paylaşımlar son derece ayıptır. Daha önce de defalarca ifade ettiğim gibi, benim ağzımdan çıkmayan bu tip yalan bilgilere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim."