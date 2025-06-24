Aziz Yıldırım'dan kritik açıklama "Beni bırakın"

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Aziz Yıldırım'dan kritik açıklama "Beni bırakın"

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım sarı lacivertliler ile ilgili açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım katıldığı bir programda önemli açıklamalara imza attı.

"GENÇLER FENERBAHÇE'YE SAHİP ÇIKIN"

Yıldırım "Gençler bir araya gelmeli ve vizyon koymalı. Hepiniz Fenerbahçe için elinizi taşın altına koymalı. Fenerbahçe için yapılması gerekenleri hayata geçirmeli. Beni bırakın. Benimle oynarsanız bir gün çıkarım kamuoyunun 'Yokum' derim ve umutlarınız kaybolur. Benim üzerimden Fenerbahçe başkanlığı veya seçimi yürütmeyin. İstemiyorum. Lütfen rica ediyorum, siz gençler Fenerbahçe'ye sahip çıkın." ifadelerini kullandı.

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