Aziz Yıldırım'dan olay açıklama: 'Fenerbahçe Koçspor oldu'

20 yıllık başkanlık koltuğunu 2018 yılında Ali Koç'a kaptıran Aziz Yıldırım, 6 yıl aradan sonra yeniden göreve talip oldu.

Ali Koç dönemine sert eleştirilerde bulunarak adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, şampiyonluk vaadiyle ortaya çıktı.

Adaylık çalışmaları kapsamında Fenerbahçelilerle buluşmaya devam eden Aziz Yıldırım, İzmir'de düzenlenen panele katıldı. Yine Ali Koç'u hedef alan Aziz Yıldırım, bu kez sponsorluklar üzerinden eleştirilerini dile getirdi.

İşte Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Fenerbahçe'nin 18 milyar TL borcu var. Faaliyet raporu 12 milyar diyor ama 2027'ye kadar futbolcu borçları var. Bizim 2018'de bıraktığımızdan daha iyi değil. 612 milyon dolar borcumuz vardı ama bu borç aslında Ülker'in Ataşehir'deki arazisinde olduğu gibi kağıt üstünde görünen ve aslında olmayan borçlardı. Onlar düştüğünde 412 milyon dolarlara kadar düşüyordu. Borç vardı ama karşılığında ne kadar mal var o söylenmiyor."

"Geldiğimde iki şey yapacağım. 1-2018'de tüm altyapısı hazır olan Ataşehir'deki araziye planlanan yapıları yapacağım. Oradan 70 milyon Euro alacağız. 2- Kolej arazisini satacağız. Ve banka borçlarını kapatacağız. Koleji başka yere yapacağız."

"Sadece güçlü kadro kurmakla olmaz. 'Tarihin en iyi kadrosu' diyorlar. Bu takımda daha önce Ortegalar, Anelkalar, Roberto Carloslar, Alexler oynadı. Siz iddialı isimler getirmezseniz takımdaki oyuncular bile başarıya inanmaz. Bu inanca ihtiyaç var. Biz inanıyoruz"

Fenerbahçe Koçspor oldu. Sponsorluklardan ne kadar gelir geliyor biliyor musunuz? Başka sponsorlar kulübe neden gelmiyor? Biz seçilmezsek bu yönetim en fazla altı ay sürer. Birbirlerine girerler. Bu seçim, 'Fenerbahçe'yi kendisi için kullananlara, Fenerbahçe için var olanların seçimi olacak. Biz Fenerbahçe için varız."

"Sizden bir isteğim var. Faaliyet raporuna yazmışlar. Gündemde, 'Taşınmaz satılması' maddesi var. Edirne'de, Antalya'da, Kayseri'de ve birçok yerde arazilerimiz var. Satılmasına izin vermeyin. Ben açıklama yapmıştım. 'Bu kulübün başkan sorunu yok' demiştim. Ama şimdi gördüm ki bu kulübün artık bir lidere ihtiyacı var."

"2018'de bayrakları çıkarın demişlerdi. Ne oldu? Ben şimdi söylüyorum Bayrakları çıkaracaksınız ve şampiyonluk kutlamaları yapacağız. Ben şampiyon olacağız diyorsam olacağız."

"Ben televizyona falan çıkmam. Ben size anlatacağım. Bunlar basit şeyler. Biz ne yapmalıyız, nasıl birlik olmalıyız? Bunlara odaklanalım"