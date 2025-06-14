Aziz Yıldırım'dan 'pansuman'lı adaylık yanıtı!

Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Aziz Yıldırım, geçtiğimiz günlerde Beykoz'da Fenerbahçe'nin genç kongre üyeleriyle bir araya gelmişti. Üyelerin talebini kırmayan Aziz Yıldırım'ın sohbette söyledikleri ortaya çıktı.

Genç üyeler, Aziz Yıldırım'dan başkan adayı olmasını talep etti.

Aziz Yıldırım ise üyelere şu cevabı verdi:

"Bildiğiniz gibi ben açıklamamı mayıs ayının sonunda yaptım. Bu aşamada benden bir şey beklemeyin. Siz gençler olarak öne çıkmalısınız. Organize olun, örgütlenin. Fenerbahçe'ye gençler olarak sahip çıkın. İmza toplamak sizin hakkınız. Benim gelmem önemli değil. Teveccüh olursa gelirim ama bu kısa süreli olur. Pansuman yapar giderim."