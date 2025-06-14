Aziz Yıldırım'dan 'pansuman'lı adaylık yanıtı!

Düzenleme: Kaynak: Fanatik
Aziz Yıldırım'dan 'pansuman'lı adaylık yanıtı!

Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım, kulübün genç kongre üyeleriyle bir araya gelmişti. Yıldırım'ın yaptığı görüşmede sarf ettiği sözler ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Aziz Yıldırım, geçtiğimiz günlerde Beykoz'da Fenerbahçe'nin genç kongre üyeleriyle bir araya gelmişti. Üyelerin talebini kırmayan Aziz Yıldırım'ın sohbette söyledikleri ortaya çıktı.

Genç üyeler, Aziz Yıldırım'dan başkan adayı olmasını talep etti.

a-001.jpeg

Aziz Yıldırım ise üyelere şu cevabı verdi:

"Bildiğiniz gibi ben açıklamamı mayıs ayının sonunda yaptım. Bu aşamada benden bir şey beklemeyin. Siz gençler olarak öne çıkmalısınız. Organize olun, örgütlenin. Fenerbahçe'ye gençler olarak sahip çıkın. İmza toplamak sizin hakkınız. Benim gelmem önemli değil. Teveccüh olursa gelirim ama bu kısa süreli olur. Pansuman yapar giderim."

Son Haberler
Beşiktaş'ın borcu açıklandı!
Beşiktaş'ın borcu açıklandı!
Orta Doğu’da savaş korkusunu artıracak açıklama: Tahran yolu açıldı
Orta Doğu’da savaş korkusunu artıracak açıklama: Tahran yolu açıldı
Stellantis, Avrupa'da ‘e-car’ devrimine hazırlanıyor
Stellantis, Avrupa'da ‘e-car’ devrimine hazırlanıyor
Polis yolcu otobüsünü durdurdu! Valizden uyuşturucu fışkırdı
Polis yolcu otobüsünü durdurdu! Valizden uyuşturucu fışkırdı
İrlanda deniz güvenliğini yeniden tasarlıyor: Kritik altyapı tehlikede
İrlanda deniz güvenliğini yeniden tasarlıyor: Kritik altyapı tehlikede