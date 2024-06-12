Aziz Yıldırım'dan şampiyonluk mesajı. Flaş Ali Koç detayı

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Aziz Yıldırım'dan şampiyonluk mesajı. Flaş Ali Koç detayı

Fenerbahçe Beko'nun şampiyon olmasının hemen ardından kulübün efsane başkanı Aziz Yıldırım flaş bir mesaj yayınladı.

Anadolu Efes ile oynadığı final serisini 3-1 kazanan Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şapiyonluğunu ilan etti.

Tarihinde 11. kez mutlu sona ulaşan Sarı-Lacivertli ekipte büyük sevinç yaşandı.

Bu şampiyonluğun ardından Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli ekibe tebrik mesajı yayınladı.

Aziz Yıldırım'ın sözleri şu şekilde:

"Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off serisinin 4. maçında, Anadolu Efes'i 80-72 mağlup edip seride 3-1 öne geçerek şampiyon olan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol takımımızı,

Sahada formamızı başarıyla terleten oyuncularımızı, baş antrenörümüz Šarūnas Jasikevičius başta olmak üzere tüm teknik kadromuz ve idari personelimizi,

Yönetim kurulumuzu ve Ülker Arena'da tüm sezon boyunca takımızı destekleyen eşsiz taraftarımızı tebrik ederim.

Şampiyonluğumuz tüm camiamıza hayırlı olsun."

Aziz Yıldırım tebrik mesajında "yönetim kurulumuz" ifadesini kullandı, Başkan Ali Koç'a özel olarak yer vermedi.

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