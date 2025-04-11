Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım Fenerbahçe antrenmanında

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde salonda core çalışmaları ile başlayan antrenman, sahada yapılan ısınma ve çabukluk çalışmaları ile devam etti. İki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından idman, taktiksel ve bireysel programlarla tamamladı.

YAZ YILDIRIM İDMANDA

Antrenmanı sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım da izledi. Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.