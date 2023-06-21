Aziz Yıldırım'ın programı iptal oldu. Canlı yayına çıkacağı tarih belli oldu

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın bugün yapması beklenen canlı yayın açıklamasını cuma günü yapacağı öğrenildi.

Aziz Yıldırım'ın programı iptal oldu. Canlı yayına çıkacağı tarih belli oldu

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, canlı yayında açıklamalarda bulunacaktı ancak beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Aziz Yıldırım'ın bu akşam katılacağı televizyon programı iptal edildi.

Aziz Yıldırım cuma günü basın toplantısı düzenleme kararı aldı.

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün saat 21.00'da Habertürk Tv'de Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Sn. Aziz Yıldırım ile yapmayı planladığımız program sağlıkla ilgili rahatsızlığım sebebiyle yapılamayacaktır. İzleyicilerimizin bilgisine sunarım…" ifadelerini kullandı.

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