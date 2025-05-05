Aziz Yıldırım'ın yakın dostu Mahmut Uslu'dan başkanlık açıklaması! Ali Koç'a yüklendi

Düzenleme: Kaynak: Telegol
Aziz Yıldırım'ın yakın dostu Mahmut Uslu'dan başkanlık açıklaması! Ali Koç'a yüklendi

Süper Lig'de son olarak evinde Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe'de mücadelenin ardından taraftarlar Ali Koç'un istifa etmesi yönünde tezahüratlar yapmıştı. Bu gelişme sonrası daha önce sarı-lacivertlilerde görev almış eski yönetici Mahmut Uslu bir açıklama yaptı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Mutlak 3 puan hedefiyle sahaya çıkan sarı-lacivertliler, mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı. Maçın ardından birçok Fenerbahçe taraftarı, sosyal medya ve stat çevresinde başkan Ali Koç'u istifaya davet etti.

Yaşanan olayların ardından Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım döneminde uzun süre yöneticilik yapan Mahmut Uslu flaş bir açıklama yaptı ve gerekirse başkanlığa aday olacağını söyledi.

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MAHMUT USLU'DAN YÖNETİME SERT SÖZLER VE ADAYLIK AÇIKLAMASI

Telegol'den Serhat Ulueren'e konuşan Uslu, "İçim kan ağlıyor. Öfkeliyim, çok kızgınım. Bir iki hafta içinde bir basın toplantısı yapacağım. Artık lütfen bırakın gidin. Söyleyeceklerim var. Televizyonda ve stadyumda ağlayan çocuk, ağlayan genç görmek istemiyorum. Bugün yine dağıldım. Kamera son bölümde tribünleri gösterdi. Sürekli ağlayan çocuklar, ben artık bu manzara ile karşılaşmak istemiyorum. Bir Fenerbahçeli olarak buna hakkım yok mu? İstemiyorum! Büyük vaatlerle, umutlarla gelmiş olabilir ama olmadı, yapamadı, beceremedi! Gitsin, olmuyor! Fenerbahçe kulübü hiçbir zaman yerlerde kalmaz, ben de çıkarım. Ben başkanlıktan kaçmam. Aziz Yıldırım da çıkar, başkası da çıkar. Hakan Bilal Kutlualp çıktı. Fenerbahçe hiçbir zaman sahipsiz kalmaz. Denedi, olmadı. Denedi, yine olmadı. Ben artık ağlayan çocuk, genç gördüğümde dayanamıyorum. Televizyonu kapatmak zorunda kalıyorum. Basın toplantısında bunları söyleyeceğim. Daha gününü kararlaştırmadım. Yeter artık! Sabrımız taştı! Bu kulüp, sadece futbolda değil birçok alanda başarısız oldu ve olmaya devam ediyor.

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Galatasaray'a kaybettiğimiz maçlarda, Beşiktaş'a kaybettiğimiz maçlarda yapı mı vardı, hakemlik bir şey mi oldu bu maçta? Kandırmayalım birbirimizi. Bu maçta Fenerbahçe aleyhine hakem hatası oldu mu, Galatasaray maçlarında oldu mu? O zaman bırakın yapıyı. Kardeşim biz başarısız deyin. Ben gerekirse bu göreve talibim. Ben de görevden kaçmam. Bu iş Ali Bey ile olmuyor" ifadelerini kullandı.

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