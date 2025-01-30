'Aziz Yıldırım'ın yeğeniyim' dedi 312 bin lira dolandırdı!

İstanbul Küçükçekmece'de bir çiçekçi, kendisini Aziz Yıldırım'ın yeğeni ve iş ortağı olarak tanıtan T.Y.'nin nişan töreni için 86 adet çelenk siparişi aldı. Ünlü iş insanları ve siyasiler adına kendi nişanına 312 bin lira değerinde sipariş veren şahıs, çiçekçiye yaklaşık 2 ay ödeme yapmayıp tehdit etti.

Küçükçekmece'de Mehmet Ali Yıldız'ın işlettiği çiçekçi, 11 Aralık'ta, kendisini Aziz Yıldırım'ın yeğeni ve iş ortağı olarak tanıtan T.Y.'nin nişan töreni için 86 adet çelenk siparişi aldı.

T.Y., ünlü iş adamları ve siyasiler adına kendi nişanına gönderilecek 312 bin lira değerinde sipariş verdi. Sözde iş adamının siparişleri 21 Aralık'ta nişan törenine teslim edildi. Ancak 2 ay boyunca çiçeklerin parası ödenmedi. Çiçekçi Yıldız, yaklaşık iş adamı T.Y.'den şikayetçi oldu.

İşletmeci Mehmet Ali Yıldız, "Müşterimiz bizi aradı, çelenk siparişi vermek istediğini söyledi. Otelde nişan organizasyonu olduğunu söyledi. Kabul ettik, başta 20 kişilik bir liste geldi. Ödeme istedik önden, bugün yarın ödeme yollayacağını söyledi, erteledi. Nişan tarihi geldi ürünlerimizi tedarik etmiştik, siparişleri çıkardık. 86 tane çelenk gitti, ayriyeten isteme buketi, 101 gül buketi, 50 adet gül, gelen davetliler için toplam 86 tane de çelenk gitti. Fatura kesildi daha sonra ödeme yapılacağını söyledi. Yine ertelendi. Avukat süreci başladı. Daha sonra bu süreç başlayınca tehditler de başladı, hakaretler, tehditler. O şekilde ilerledi. Toplam 86 adet çelenk maliyeti 312 bin lira gibi bir rakam var. Kendi nişanı için istedi, ünlü bir iş adamı olduğunu söyledi. İş ortaklarının ünlü iş adamları olduğunu söyleyerek bunu kullandı. Zaten giden çelenklerin hepsi de ünlü işadamlarının isimleri var, siyasi partiler var" dedi.

Yıldız, tüm zararın kendisine kaldığını ve tedarikçilerine karşı zor durumda olduğunu belirterek, "Biz çelenkleri gönderdik orada kendisini de gördük. Nişan organizasyonu vardı. Ankara'dan güvenlik korumaları falan da gelmişti, onlara da daha sonra ulaştık, onların da ücretleri verilmemiş. Avukat şikayet dilekçelerini yolladı, itiraz ettiler kesilen faturalara. Sonra bizi arayıp tehdit etmeye başladılar. Evden aldırmalar, 'biz devletiz' demeler. 21 Aralık'ta nişan organizasyonu vardı. Kendisi de bize 11 Aralık'ta ulaştı. Parça parça liste geldi. 1-2 hafta hem psikolojik olarak hem ürün konusunda tedarik ettiğimiz yerlere karşı sıkıntılar yaşadık. Çalıştık elimizden geldiğince, karşı tarafları mahcup etmemeye çalıştık. Ödeyebildiğimiz kadar ödedik. Bütün zarar şu an bizde. Hala ödeme bekliyoruz. Kendisiyle herhangi bir işlem yapmadı. İcra takibi başlatacağını söyledi. Avukatımız ihbarname gönderdi faturaya itiraz edilmiş. Alabiliyorsanız gelin alın şirketten, biz itiraz ettik demişler. Öyle bir haber geldi bize. Zararımızın karşılanmasını bekliyoruz. Toplantıda olduğunu söylüyordu, araçta olduğunu, meşgul olduğunu, daha sonra arayacağını söylüyordu. Hep böyle ertelemeler vardı. NATO Genel Sekreteri ile şu anda toplantıdayız gibi cümleler kullandı. Hep ünlü iş adamlarını kullandı. Aziz Yıldırım ile birlikteyim gibi. Büyük ihtimalle milleti bu şekilde dolandırıyor. Kendini karşı tarafa büyük biri olarak göstermek istiyor. Ünlü biri olarak göstermek istiyor, ama maalesef dolandırıcı" ifadelerini kullandı.

Serpil Yıldız ise T.Y.'nin nişanlısının kendisini mesajlaşma uygulamasından engellediğini söyleyerek, "Kendisini bize Aziz Yıldırım'ın yeğeni, aynı zamanda iş ortağı olarak tanıttı. Bunların hepsinin ses kayıtları ve WhatsApp konuşmaları bizde mevcut. Bunların hepsini mahkemeye sunacağız. Nişanlısına ulaştım önce şaşırdı ama ben onun işin içinde olduğunu düşünüyorum açıkçası. Engellendim, çok yardımcı olmadı. Hem mağdur edildim hem de benden şikayetçi olup beni tutuklattıracağını söyledi" diye konuştu.