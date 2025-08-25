Aziziye’de trafik kazası: 1 yaralı var

Kaynak: İHA
Erzurum'un Aziziye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saat 04.00 sıralarında Aziziye ilçesinde biri ticari araç olmak üzere iki otomobil çarpıştı. Otomobil çarpışmanın etkisiyle savrularak yol kenarındaki duvara çarptı. Hava yastıkları açılan otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü araçtan çıkararak ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazada otomobil kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

