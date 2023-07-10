Azra adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Azra isminin anlamını araştırıyor. Peki, Azra ne demek? Azra isminin anlamı nedir?
AZRA NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Azra ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- El değmemiş bakire kız.
- Medine’nin diğer bir adı.
- Delinmemiş inci.
- Meryem’e verilen adlardan.
AZRA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Azra ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Azra ismini koymak caizdir.