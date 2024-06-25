B sınıfı ehliyeti olanlara piyango vurdu: Artık o şart resmen kaldırıldı

B sınıfı ehliyeti olanlara piyango vurdu: Artık o şart resmen kaldırıldı
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

B sınıfı sürücü belgelerinin kapsamı genişletilerek, milyonlarca ehliyet sahibine yeni fırsatlar sunuldu.

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B sınıfı ehliyeti olanlara piyango vurdu: Artık o şart resmen kaldırıldı 1

Yapılan düzenleme ile B sınıfı ehliyeti olan sürücüler, artık 125cc’ye kadar olan motosikletleri de kullanabilecek.

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B sınıfı ehliyeti olanlara piyango vurdu: Artık o şart resmen kaldırıldı 2

Bu değişiklik, sürücülerin tekrar sınava girme zorunluluğunu ortadan kaldırarak daha geniş bir araç yelpazesini tek ehliyetle kullanmalarına imkân tanıyor.

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B sınıfı ehliyeti olanlara piyango vurdu: Artık o şart resmen kaldırıldı 3

Yeni düzenlemeye göre, direksiyon eğitimini tamamlayıp ehliyetini alan sürücülerin belgeleri otomatik olarak güncellenecek ve ek bir işlem yapmalarına gerek kalmayacak.

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B sınıfı ehliyeti olanlara piyango vurdu: Artık o şart resmen kaldırıldı 4

HANGİ B SINIFI EHLİYET SAHİPLERİ 125CC MOTOSİKLET KULLANABİLİR?

2024 yılının Şubat ayında Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişiklik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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B sınıfı ehliyeti olanlara piyango vurdu: Artık o şart resmen kaldırıldı 5

Bu değişiklik ile en az 2 yıllık B sınıfı ehliyeti olan sürücüler, belirli kriterleri karşılamaları halinde artık A1 sınıfı sürücü belgesi ile kullanılabilen motosikletleri kullanabilecekler.

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B sınıfı ehliyeti olanlara piyango vurdu: Artık o şart resmen kaldırıldı 6

Yeni yönetmelik kapsamında B sınıfı ehliyete sahip sürücülerde aranan koşullar şunlar:

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B sınıfı ehliyeti olanlara piyango vurdu: Artık o şart resmen kaldırıldı 7
  • En az iki yıllık B sınıfı ehliyete sahip olmak.
  • Motosiklet kullanımına engel bir sağlık sorununun bulunmadığını sağlık raporu ile belgelemek.
  • Son 5 yıl içinde B sınıfı ehliyetinin geçici süre dahil hiçbir şekilde iptal edilmemiş olması.
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B sınıfı ehliyeti olanlara piyango vurdu: Artık o şart resmen kaldırıldı 8

B sınıfı ehliyeti olan vatandaşların 125cc’ye kadar motosiklet kullanmaları için sadece ek sürüş derslerini almaları yeterli olacak. Ayrıca bir sınava girmeleri gerekmeyecek.

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