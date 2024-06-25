B sınıfı ehliyeti olanlara piyango vurdu: Artık o şart resmen kaldırıldı

Yapılan düzenleme ile B sınıfı ehliyeti olan sürücüler, artık 125cc’ye kadar olan motosikletleri de kullanabilecek.
Bu değişiklik, sürücülerin tekrar sınava girme zorunluluğunu ortadan kaldırarak daha geniş bir araç yelpazesini tek ehliyetle kullanmalarına imkân tanıyor.
Yeni düzenlemeye göre, direksiyon eğitimini tamamlayıp ehliyetini alan sürücülerin belgeleri otomatik olarak güncellenecek ve ek bir işlem yapmalarına gerek kalmayacak.
HANGİ B SINIFI EHLİYET SAHİPLERİ 125CC MOTOSİKLET KULLANABİLİR?
2024 yılının Şubat ayında Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişiklik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Bu değişiklik ile en az 2 yıllık B sınıfı ehliyeti olan sürücüler, belirli kriterleri karşılamaları halinde artık A1 sınıfı sürücü belgesi ile kullanılabilen motosikletleri kullanabilecekler.
Yeni yönetmelik kapsamında B sınıfı ehliyete sahip sürücülerde aranan koşullar şunlar:
B sınıfı ehliyeti olan vatandaşların 125cc’ye kadar motosiklet kullanmaları için sadece ek sürüş derslerini almaları yeterli olacak. Ayrıca bir sınava girmeleri gerekmeyecek.