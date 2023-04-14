Süper Lig kulüplerine büyük şok! TFF proje için 15 milyon TL istedi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Kulüpler Birliği'nin isteği üzerine yeni sezonda 'B Takım Projesi'ni hayata geçirmeyi planlaması; 2. ve 3. Lig temsilcilerinin tepkisine neden olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2. ve 3. Lig ekiplerinin temsilcileri ile bir araya gelerek bir durum değerlendirmesi yapmıştı. Önceki gün yapılan toplantıda ise Süper Lig ekiplerine bir sunum yapıldı.

KULÜPLER RAHATSIZ

Akşam'ın haberine göre sunum sonrası bu projeye katılmak isteyen takımlardan 15 milyon TL katılım payı talep edilmesi bazı Süper Lig ekiplerini rahatsız etti.

B takım havuzunda toplanacak paraların 3. Lig ekiplerine dağıtılması planlanıyordu. Bu nedenle konu TFF'nin seçimleri sebebiyle yaza ertelendi.



