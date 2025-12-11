Geleneksel beslenme alışkanlıklarının sağlık üzerindeki etkileri, son dönemde uluslararası bilim çevrelerinin odak noktası haline geldi. Özellikle kolajen ve B12 vitamini açısından zengin besinlerin tüketim şekli, uzun ve sağlıklı bir yaşam için belirleyici bir faktör olarak öne çıktı.

Bilimsel çalışmalar ve uzman görüşleri, bu değerli besinlerin hazırlanma yöntemine dair çarpıcı sonuçları ortaya çıkardı.

AŞIRI YAĞDA KIZARTMA RİSKİNE KARŞI SAĞLIKLI ALTERNATİFLER

Londra merkezli Beslenme Bilimi Enstitüsü'nden (Nutrition Science Institute) Dr. Eleanor Vance, aşırı yağda kızartma yöntemlerinin besinlerin faydasını ciddi şekilde azalttığını ifade etti.

Dr. Vance, yüksek ısıda ve bol yağda pişirme sırasında akrilamid gibi potansiyel zararlı bileşiklerin oluşma riskinin arttığını ve besindeki hassas vitaminlerin (özellikle B12) kayba uğradığını belirtti.

uzmanlar tarafından önerilen en sağlıklı pişirme yöntemleri ızgara, haşlama veya az yağlı tavada mühürleme olarak sıralandı.

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu'ndan Prof. Dr. James K. Lim, haşlama yönteminin, besinin doğal kolajen yapısının daha iyi korunmasına olanak tanıdığını vurguladı.

Prof. Lim, "Kolajen, cilt elastikiyeti, eklem sağlığı ve bağırsak bütünlüğü için elzemdir. Haşlama, bu yapısal proteinin biyoyararlanımını maksimize eden en nazik yöntemdir" şeklinde konuştu.

HAFTADA BİR TÜKETİM KURALI: DENGE VURGUSU

Beslenme düzeninde kolajen ve B12 deposu besinlerin haftalık tüketim sıklığı da uluslararası otoritelerce belirlendi.

Avrupa Besin Güvenliği Otoritesi (EFSA) Beslenme Komitesi eski başkanı Dr. Hans Müller, bu tür yoğun besinlerin haftada bir kez düzenli olarak tüketilmesinin, vücudun ihtiyaç duyduğu mikro besin ve protein depolarını doldurmak için genellikle yeterli olduğunu ifade etti.

Dr. Müller, "Denge, sağlıklı beslenmenin anahtarıdır. Haftalık bir porsiyon, aşırı tüketimin potansiyel yan etkilerinden kaçınırken faydayı en üst düzeye çıkarır" değerlendirmesinde bulundu.

Uzman görüşleri ışığında, "Haşlayıp kaşık kaşık yiyin" tavsiyesi, sadece lezzetli bir tüketim biçimi değil, aynı zamanda besin öğelerinden maksimum fayda sağlamayı amaçlayan, bilimsel temellere dayanan yeni bir sağlıklı beslenme akımını küresel ölçekte başlattı.