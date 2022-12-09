B12 Vitamini hangi gıdalarda bulunur?

İşte B 12 vitamininin bulunduğu o gıdalar



SOYA SÜTÜ:



Günlük B12 ihtiyacının %50’sini karşılayabilir.

SÜT-PEYNİR:



Süt günlük B12 vitaminin yaklaşık olarak %18’ini, beyaz peynirde %25’ini karşılayabilmektedir.

YUMURTA:



Tavuk yumurtasından ziyade kaz ve ördek yumurtalarında daha yüksek oranda B12 vitamini bulunmaktadır.

BALIK:



Balık genelde omega 3 içermesi ile tanınmış bir besin olsa da içerisinde B12 vitamini pek azımsancak bir miktar değil. Sözgelimi, somon balığı günlük B12 vitaminin yaklaşık olarak 3 katını, ton balığı ise yaklaşık olarak 2 katını karşılar. Orkinos ve sardalya gibi balık türleri de B12 vitamini içerir.

CİĞER:



Kuzu ciğeri B12 vitaminini en fazla içeren bir besindir. 100 gram kuzu ciğeri tüketen kişi günlük B12 vitaminin yaklaşık 13 katını karşılar. Bununla birlikte kaz ciğeri ve tavuk ciğerinde de B12 vitamini bulunuyor. Yalnız ciğer kolesterol oranı yüksek bir besindir bu nedenle kolesterol rahatsızlığı olan kişilerin dikkatli bir şekilde tüketmesi gerekmekte.

KABUKLU DENİZ CANLILARI:



Midye ve istiridye gibi deniz canlılarını her insan yemeyi sevmez fakat B12 açısından önemli kaynaklardır. İstiridye günlük B12 vitaminin 4 katını, midye de 3 katını içermektedir. Midye ve istiridye de yüksek kolesterol içerdiği için dikkatli tüketilmesi gerekmektedir.