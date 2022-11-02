B12 vitamini eksikliği nasıl anlaşılır?

B12 vitamini vücutta depolanması oldukça az bir miktardadır. Ayrıca vücutta kendi kendine üretilmez. Bu sebeple besinler aracılığı ile alınması gerekir. B vitaminin içinde yer alan B12 vitamini, insan sağlığı için vücutta bulunması gerekmektedir. B12 vitamini suda çözünebilir ve ısıya duyarlıdır. Beyin fonksiyonları ve sinir dokularında oldukça önemli yer tutan B12 vitaminin birçok faydası var.
B12 vitaminin en önemli işlevi gen kopyalaması işleminde koenzim olarak görev alması. B12 vitamini vücutta yeteri kadar bulunmadığı takdirde ciddi rahatsızlıklara neden oluyor. B12 vitamini eksikliği belirtileri ise şöyle:
İshal veya kabızlık
Depresyon, hafıza problemleri
Halsizlik ve yorgunluk,
Anemi (kansızlık), anemiye bağlı kalp çarpıntısı, nefes darlığı ve yorgunluk
Bebek ve çocuklarda gelişme geriliği
İştahsızlık ve kilo kaybı
El, kol ve bacaklarda uyuşukluk veya karıncalanma
Cilt kuruluğu
Ağız yaraları
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