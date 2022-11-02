2 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

B12 vitamini eksikliği nasıl anlaşılır?

Tükettiğimiz birçok besinin içinde bilenen 13 vitamin çeşidi var. B12 vitamini B vitamin grubunun içinde yer alıyor. Peki eksikliğinin belirtileri neler? İşte yanıtı…

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 10:48
Takip Et

B12 vitamini eksikliği nasıl belli olur?

B12 vitamini eksikliği nasıl anlaşılır?
+
Aa
-

B12 vitamini vücutta depolanması oldukça az bir miktardadır. Ayrıca vücutta kendi kendine üretilmez. Bu sebeple besinler aracılığı ile alınması gerekir. B vitaminin içinde yer alan B12 vitamini, insan sağlığı için vücutta bulunması gerekmektedir. B12 vitamini suda çözünebilir ve ısıya duyarlıdır. Beyin fonksiyonları ve sinir dokularında oldukça önemli yer tutan B12 vitaminin birçok faydası var.

B12 vitaminin en önemli işlevi gen kopyalaması işleminde koenzim olarak görev alması. B12 vitamini vücutta yeteri kadar bulunmadığı takdirde ciddi rahatsızlıklara neden oluyor. B12 vitamini eksikliği belirtileri ise şöyle:

İshal veya kabızlık

Depresyon, hafıza problemleri

Halsizlik ve yorgunluk,

Anemi (kansızlık), anemiye bağlı kalp çarpıntısı, nefes darlığı ve yorgunluk

Bebek ve çocuklarda gelişme geriliği

İştahsızlık ve kilo kaybı

El, kol ve bacaklarda uyuşukluk veya karıncalanma

Cilt kuruluğu

Ağız yaraları

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili uygun olmayan ifadeleri ağzından kaçırdı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi. Sonra düzeltti
1
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili uygun olmayan ifadeleri ağzından kaçırdı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi. Sonra düzeltti
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili uygun olmayan ifadeleri ağzından kaçırdı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi. Sonra düzeltti
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
2
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
3
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
4
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
﻿Son ankette bir isim Erdoğan'ı tahtından indirdi. Parlamenter sistem için Cumhur İttifakı'nı şoke edecek sonuçlar
5
﻿Son ankette bir isim Erdoğan'ı tahtından indirdi. Parlamenter sistem için Cumhur İttifakı'nı şoke edecek sonuçlar
﻿Son ankette bir isim Erdoğan'ı tahtından indirdi. Parlamenter sistem için Cumhur İttifakı'nı şoke edecek sonuçlar
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
6
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
﻿Dünyanın en zor deplasmanları açıklandı. 3 Türk stadı listede yer aldı. O kulübümüzün stadı 3. sırada
7
﻿Dünyanın en zor deplasmanları açıklandı. 3 Türk stadı listede yer aldı. O kulübümüzün stadı 3. sırada
﻿Dünyanın en zor deplasmanları açıklandı. 3 Türk stadı listede yer aldı. O kulübümüzün stadı 3. sırada
﻿Uzmanından kritik epilasyon cihazları ve cilt uyarısı
﻿Uzmanından kritik epilasyon cihazları ve cilt uyarısı
﻿Uzmanından kritik epilasyon cihazları ve cilt uyarısı
﻿Düzce Ovası'nın üzerini sis tabakası kapladı
﻿Düzce Ovası'nın üzerini sis tabakası kapladı
﻿Düzce Ovası'nın üzerini sis tabakası kapladı
﻿Vatandaş kredi karta yüklendi! Yüzde 128 arttı
﻿Vatandaş kredi karta yüklendi! Yüzde 128 arttı
﻿Vatandaş kredi karta yüklendi! Yüzde 128 arttı
﻿Avrupa borsaları güne yükselişle başladı
﻿Avrupa borsaları güne yükselişle başladı
﻿Avrupa borsaları güne yükselişle başladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.