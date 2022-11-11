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B12 vitamini hangi gıdalarda bulunur?

Pek çok gıda maddesinde B12 vitamini var. Mühim olan bu vitaminin en fazla hangi besinde olduğunu bilmek. B 12 vitamini vücuda çok faydalı. İşte B 12 vitaminini hap almadan vücuda almanın yolları.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 10:43
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B12 vitamini hangi gıda ürünlerinde bulunur?

B12 vitamini hangi gıdalarda bulunur?
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KABUKLU DENİZ CANLILARI
İstiridye günlük B12 vitaminin 4 katını, midye de 3 katını içermektedir. Midye ve istiridye de yüksek kolesterol içerdiği için dikkatli tüketilmesi gerekmektedir.Midye ve istiridye gibi deniz canlılarını her insan yemeyi sevmez fakat B12 açısından önemli kaynaklardır.

SOYA SÜTÜ
Günlük B12 ihtiyacının yarısını karşılıyor.

SÜT- PEYNİR
Süt günlük B12 vitaminin yaklaşık olarak %18’ini, beyaz peynirde %28’ini karşılayabilmektedir.

YUMURTA
Tavuk yumurtasından ziyade kaz ve ördek yumurtalarında daha yüksek oranda B12 vitamini bulunmakta.

BALIK
Balık genelde omega 3 içermesi ile tanınmış bir besin olsa da içerisinde B12 vitamini pek azımsancak bir miktar değildir. Orkinos ve sardalya gibi balık türleri de B12 vitamini içerir. Sözgelimi somon günlük B12 vitaminin yaklaşık olarak 3 katını, ton balığı ise yaklaşık olarak 2 katını karşılar.

CİĞER
Bununla birlikte kaz ciğeri ve tavuk ciğerinde de B12 vitamini bulunur. Yalnız ciğer kolesterol oranı yüksek bir besindir bu nedenle kolesterol rahatsızlığı olan kişilerin dikkatli bir şekilde tüketmesi gerekmektedir. Kuzu ciğeri B12 vitaminini en fazla içeren bir besindir. 100 gram kuzu ciğeri tüketen kişi günlük B12 vitaminin yaklaşık 13 katını karşılar.

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