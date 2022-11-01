P﻿olis ülke genelinde 342 noktada yolların trafiğe kapandığını açıkladı.

Bolsonaro taraftarları'nın ikisi dışındaki tüm eyalette eylemler yaptıkları bildiriliyor.

1﻿1 yıl sonra yeniden cumhurbaşkanı seçilen Lula, Pazar günü yapılan ikinci turda oyların yüzde 50,9'unu, ülke tarihinde ikinci dönem seçilemeyen tek başkan olan Bolsonaro ise yüzde 49,1'ini almıştı.

Lula, görevi 1 Ocak'ta devralacak. Bu iki aylık geçiş sürecinde Bolsonaro'unun karışıklık çıkarabileceği endişesi var.

Gözlemciler ülkede şimdiye dek hiç bu denli bir kutuplaşma yaşanmadığını söylüyor.

Bolsonaro taraftarı kamyoncular seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra yollara barikat kurmaya başladı. Pazartesi gecesine kadar eylemler tüm ülkeye yayıldı.

Jair B﻿olsonaro döneminde dizel yakıt ucuzlatılmıştı.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes, polisten otoyollardaki tüm barikatları derhal kaldırmasını istedi.

Moraes, eylem yapmaya devam eden kamyonculara yolları kapadıkları her saat için 100 bin Brezilya reali (19 bin 00 dolar) ceza kesileceği uyarısında bulundu.

67 yaşındaki Bolsonaro'nun, sonuçların belli olmasından sonra gece başkanlık sarayındaki odasında uyumaya çekildiği açıklanmıştı. Sabah saatlerinde ise Bolsonaro'nun saraydan ayrılarak ofisinin bulunduğu binaya geçtiği görüldü.

Bolsonaro, daha önce kendisini "sadece Tanrı'nın görevden alabileceğini" söylemişti.

Henüz seçim yenilgisini kabul etmeyen Bolsonaro'nun kamuoyu önüne çıkması öncesinde gergin bir bekleyiş hakim.

7﻿7 yaşındaki Lula ise zafer konuşmasında birlik mesajları vermiş ve "Bu ülkenin barış ve birliğe ihtiyacı var. Bu halk daha fazla kavga etmek istemiyor" demişti.

L﻿ula sadece kendisine oy verenlerin değil tüm Brezilyalıların başkanı olacağını söylemişti. (BBC Türkçe)