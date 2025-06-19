Baba Aktürk’ten yürek yakan feryat: “Başka Muratcanlar yaşasın” çağrısı!

Metin Kurt-Aksaray/YENİÇAĞ

Kazadan sonra yapılan incelemelerde, köyden geçen karayolundaki alt geçitlerin yapısal hatalar yüzünden kullanılmadığı ortaya çıktı. Aktürk, Aksaray’ın birçok köyünde benzer sorunların olduğunu, insanların tarla ve evlerine ulaşmak için karayolunu kullanmak zorunda kaldığını, bunun da ölümlü kazalara neden olduğunu vurguladı.

“CENAZEMİZE HERKES GELDİ, ACIMIZ PAYLAŞILDI AMA…”

Aktürk, kaza sonrası taziyeye gelenlerin acısını paylaştığını, ancak sorunun çözülmediğini ifade etti. “Herkes acımızı paylaştı, Allah razı olsun. Ama biz çözüme, eyleme ihtiyaç duyuyoruz. Alt geçitler, üst geçit, trafik lambası konuşuldu, ama 11 ayda hiçbir adım atılmadı.” diyerek ihmali eleştirdi.

“EVLAT ACISI HER GÜN TAZE”

Evlat hasretiyle yaşayan Aktürk, acısını şu sözlerle dile getirdi:

“Ölenle hayat bitiyor. Herkes kendi düzenine dönüyor. Ama biz her sabah Muratcan’sız uyanıyoruz, onsuz yaşıyoruz. Başka canlar yitmesin diye konuşuyorum. Trafik lambası, üst geçit, ne lazımsa yapılsın, insan hayatı bu kadar değersiz olmasın.”

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“BU SESSİZLİK BAŞKA BİR KAZAYA KADAR MI SÜRECEK?”

Aktürk, yetkililere kalıcı çözümler için çağrıda bulundu. Kırsalda yaşayanların can güvenliğinin şehirdekilerden farkı olmadığını belirten Aktürk, kamu kurumlarının kazadan önce önlem alması gerektiğini hatırlattı.

“BAŞKA MURATCANLAR YAŞASIN”

Aktürk, haberin sonunda tüm aileler adına şu çağrıyı yaptı:

“Oğlum geri gelmeyecek. Ama bir can daha kurtulsun, bir anne-baba daha yanmasın diye mücadele ediyorum. Lütfen bu sorunu çözün. Allah için başka yuvalara ateş düşmesin.”

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