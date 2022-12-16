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Baba çocuk gelişiminde ne kadar etkili

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakkı Akman, baba-çocuk ilişkisinin çocukların hayatında önemli bir yer tuttuğunu belirtti ve önemli bilgiler verdi. İşte o bilgiler..

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 10:09
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Baba çocuk gelişiminde etkili mi?

Baba çocuk gelişiminde ne kadar etkili
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Hayatın ilk yılını kaplayan bebelik döneminde, çocuğun bütün ihtiyaçlarını karşılayan annedir. Çocukların gelişiminde anne hep ön planda olsa bile özellikle ruh sağlığının gelişiminde babanın rolu en az annelerinki kadar önemlidir. Son dönemde boşanmaların artması, annelerin iş hayatında daha aktif rol almaları, baba ile çocuğun sağlıklı iletişim kurmasının önemini arttırıyor.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakkı Akman, baba-çocuk ilişkisinin çocukların hayatında önemli bir yer tuttuğunu belirtti ve önemli bilgiler verdi. İşte o bilgiler..

“ Çocuklar babalarından ilk olarak paylaşmayı öğrenirler. Bu genellikle anne çocuk ilişkisine babanın dahil olmasıyla ve anneyi paylaşmaya başlamasıyla gerçekleşir. Böylelikle çocuk duygusal tepkilerini sadece anneye göstermekten vazgeçer. Duygu durumlarının tamamını babayla da paylaşmaya başlar. Bu durum çocuklarda başkalarını sevebilme kavramının gelişmesini ve başkalarının varlığı kabullenmesini sağlar. Küçük yaşlardan itibaren babasıyla iyi iletişim kurabilmiş çocuklar, ifade yetenekleri gelişmiş, özgüveni yüksek ve rahat yetişkinler oluyorlar. Babanın varlığı ve iletişimi çocuklarda kendi kendine yapabilme yetisini ve “kendim başarabilirim” duygusunu kazandırıyor.

Sağlam bir ruh sağlının oluşmasının en önemli parçası babayla kurulan iyi ve sağlıklı bir ilişki. Oluşan sağlıklı ilişkinin etkileri hem çocukluk hem de yetişkinlik döneminde sorunlarla baş edebilme yeteneği ve özgüven olarak karşımıza çıkıyor.Hayat şartları, fazla çalışma saatleri babaların çocukları ile vakit geçirme sürelerini ve koşullarını zorlaştırsa bile aslında bu sanıldığı kadar zor değildir. Önemli olan uzun süre değil kaliteli vakit geçirmektir. Günlük rutinlerde çocuğunuza ayıracağınız 10 - 15 dakikalık süreler önemli yere sahiptir. Bu süre içerisinde aklınız telefonunuzda, televizyonda değil sadece çocuğunuzda olmalıdır.”
 

“Her zaman yaptığınız rutin işlere çocuğunuzu dahil ederek sorumluluk duygusunu ona da aşılayabilirsiniz. Örneğin traş olurken çocuğunuza ufak görevler verin, böylelikle babasına yardım etme duygusu ile tanışsın.” diyen uyaran Dr. Hakkı Akman şöyle konuştu:

“ Baba çocuk kitap okuma saatleri yaratın. Birlikte kitap okumak güven duygusunun ve yaratıcılığın oluşmasında önemli rol oynayacaktır.İşten eve geldiğinizde ona sarılın. Sarılmak hem size hem ona çok iyi gelecek ve bağ kurmanızı sağlayacaktır. Akşam yemeklerini ya da sabah kahvaltılarını birlikte yapın.Yemek masasında sadece yemek yemekle kalmayın çocuğunuzla sohbet edin. Böylelikle ona merak ettiklerini sorma ve öğrenme şansı sunar ve paylaşımda bulunabilirsiniz.”

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