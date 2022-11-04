Futbol Tarihi Müzesi açıldı. Baş köşede Erdoğan'ın forması ve kramponları sergilendi

Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki açılışta Türk futbol tarihinin efsane isimleriyle bir araya geldi.

Adını Türk futboluna altın harflerle yazdıran isimlerin formaları, ödülleri ve kupalarının serilendiği müzede ilginç bir detay öne çıktı.

Erdoğan'ın gençlik yıllarında İETT Takımında oynadığı döneme ait forma ve malzemelerin serilendiği bölüm de serginin baş kömşesinde yer aldı.

Erdoğan eski milli futbolcularla müzeyi gezerken kendi köşesinin olduğu bölümde uzun süre futbolculuk döneminden bahsetti.

BİRÇOK TARİHİ BELGE VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlen "Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi"nin açılışında konuştu.

Türkiye liglerindeki futbol kulüplerinin tamamının temsilcilerinin de yer aldığı programda, keyifli ve bilgilendirici bir serginin açılışının yapılacağını belirten Erdoğan, serginin 19. yüzyıldan bugüne Türk futbolunun serencamını erişilebilen sembolleriyle beğeniye sunduğunu ifade etti.

Serginin, kulüplerden, futbolculardan veya onların ailelerinden arşivlerden toplanan objelerin, eserlerin, belgelerin bir araya getirilmesiyle ortaya çıktığını aktaran Erdoğan, serginin, pek çok kişinin muhtemelen ilk defa göreceği eser ve belgelerin zenginliği, futboldaki mazinin derinliğine de işaret etiğini söyledi.

Sergide, Cumhuriyet'le yaşıt kulüplerin, futbol federasyonunun nüvesi olan Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'nın kuruluşlarına ilişkin belgelerin de bulunduğunu dile getiren Erdoğan, "Bu sergide, milli takımımızın dünya üçüncülüğünü, yurt dışında ülkemizi gururla temsil eden kulüplerimizin başarılarını gösteren malzemeler var. Bir asırdır ay yıldızlı formayı giyen, hafızamızda unutulmayacak hatıralar bırakan futbolcularımızla ilgili eşyalar, resimler var. Kısacası Türk futbolu adına ülkemizde ne varsa hepsi burada." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından katılımcılarla sergiyi gezdi.