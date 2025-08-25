Baba ile 11 yaşındaki oğluna bahçede suikast! Araçlarına binince silahlar peş peşe ateşlendi

Konya'da baba ile 11 yaşındaki oğlu uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Hurdacılık yaparak geçimini sağladığı öğrenilen Mehmet Koçyiğit ile 11 yaşındaki oğlu Servet Koçyiğit araçlarına binecekleri sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından infaz edildi.

SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Olay, saat 08.30 sıralarında Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesi Övgü Sokak'taki bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Baba ile oğul, apartmanın bahçesindeki otomobillerine binmek isterken silahlı saldırıya uğradı. Tabancayla açılan ateşte Mehmet Koçyiğit vücudunun çeşitli yerlerinden, Servet Koçyiğit ise başı ve sırtından yaralandı.

BABA OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Mahallelinin ihbarıyla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Mehmet Koçyiğit’in hayatını kaybettiği belirlendi. Servet Koçyiğit ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Servet Koçyiğit de doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.