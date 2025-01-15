Baba ile oğlunu pompalı tüfekle vurdu

Okay, İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.U. (22), kardeşinin uyuşturucu madde suçundan tutuklanmasına sebep olduğu gerekçesiyle L.E.'ye (23) pompalı tüfekle saldırdı.

Tüfekten çıkan saçmalar L.E. ve babası F.E.'ye (46) isabet etti. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, Ş.U. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan Ş.U. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.