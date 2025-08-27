Baba ile oğlunun öldürüldü mısır tarlasında yakalandı

Vaka, dün saat 08.30 civarında Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesi Övgü Sokak'taki bir apartmanın bahçesinde gerçekleşti. Hurdacılık yaptığı aktarılan Mehmet Koçyiğit ile yanındaki oğlu Servet Koçyiğit, apartmanın bahçesindeki araçlarına binmek isterken silahlı saldırıya uğradı. Tabancayla yapılan ateş sonucu Mehmet Koçyiğit bedeninin farklı yerlerine, Servet Koçyiğit ise başı ve sırtına isabet eden mermilerle vuruldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Ekiplerin yaptığı incelemede Mehmet Koçyiğit’in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Servet Koçyiğit ise sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Servet Koçyiğit de doktorların gayretine rağmen hayatını kaybetti. Baba ve oğlunun naaşları, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Baba-oğul, memleketleri Niğde’de bugün defnedildi.

Silahlı saldırıyla ilgili soruşturma başlatan polis, olaya karıştığı iddia edilen Hıdır A.’yı merkez Karatay ilçesi Çatalhöyük Mahallesi’nde gizlendiği mısır tarlasında yakalayarak gözaltına aldı. Konya Numune Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Hıdır A., basın mensuplarının “11 yaşındaki çocuğu neden öldürdün?” sorusuna “Görmedim ben, görmedim” diye karşılık verdi. Hıdır A., ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.